Четыре вуза объединились в консорциум ведущих театральных институций

Организацию создали ГИТИС, Театральный институт им. Щукина, ВТУ им. Щепкина и Государственный институт искусствознания, сообщили в пресс-службе ГИТИСа.





Консорциум сформировали в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Участники объединения разработают новые способы развития научно-образовательной инфраструктуры и внедрят их в систему высшего театрального образования РФ к 2030 году, отмечается в сообщении.





Главы четырех учреждений высказались по поводу объединения, определив цели новой организации.





По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, творческому образованию «не хватает осмысления», хотя работы мастеров и даже студентов могут претендовать на статус «научного открытия». Он надеется, что консорциум поможет описывать и осмыслять «живой опыт» театральных вузов.





Ректор института имени Щепкина Борис Любимов отметил, что консорциум базируется на опыте сотрудничества театральных вузов и ГИИ, расширяющем возможности учреждений. Он видит центром объединения Издательство ГИТИСа, в котором можно реализовывать проекты по фиксации методик преподавания.





Ректор Щукинского института Евгений Князев назвал одной из главных задач организации «сохранение качества российского театрального образования» и его выход на глобальный уровень, а также сохранение традиций отечественной театральной школы. Объединение может стать «регулятором качества» в сфере театрального образования, добавил он.





Глава ГИИ Наталия Сиповская напомнила, что сотрудники Института искусствознания уже работают во многих театральных вузах Москвы. По ее словам, сотрудничество может стать еще более продуктивным через реализацию масштабных проектов. Они могут объединить научные разработки с творческим процессом. Сиповская добавила, что консорциум станет и средством продвижения исследований ГИИ, и стимулом для развития театроведческой науки.





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