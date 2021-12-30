Началась работа над докфильмом «По следам адмирала Головко»

Картину о командующем Северным флотом во время Великой Отечественной войны Арсении Головко снимает команда из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.





Автором идеи стала Джамиля Кучукова, получившая грант Росмолодежи на реализацию проекта. По ее словам, в декабре команда побывала в Мурманске, где взяла интервью у командующего Севфлотом Героя России адмирала Александра Моисеева и побывала на подлодке К-21.





Далее съемки проведут на родине Головко, в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии, а также в Москве и Петербурге. В столице создатели фильма посетят театр, где служила жена адмирала актриса Кира Головко, а в Санкт-Петербурге — Адмиралтейство. Съемочная группа планирует встретиться с дочкой и внуками адмирала.





«Благодаря поездке в Мурманск я поняла, что наш земляк был гениальным человеком, теперь мне особенно хочется рассказать об этом жителям республики, жителям всей страны», — отметила Кучукова.





По ее словам, в фильме расскажут не только о боевых заслугах Арсения Головко, но и о том, каким он был мужем, отцом и другом.





Съемки в столицах пройдут в следующем году. После этого команда приступит к обработке материала и постпродакшну. Кучукова отметила, что 40-минутный фильм рассчитывают подготовить к лету. Она предполагает, что картину покажут по телевидению в Мурманской области и других регионах, а также на федеральном ТВ. Фильм планируют представлять на конкурсах доккино.





Дочь адмирала Наталья Головко поддержала идею создания картины. В комментарии агентству она отметила, что подвиг североморцев «немного недооценен и приглушен». Поэтому особенно радостно, что на малой родине адмирала не только хранят память о нем и его делах, но и «осмысливают, пропускают через себя, соединяют с современностью, заново открывают для молодежи», подчеркнула Наталья Головко.





Арсений Головко (1906-1962) — уроженец станицы Прохладной, адмирал, военачальник. Он командовал Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Под его руководством флот участвовал в обороне Мурманска, защищал советские территории Заполярья, обеспечивал прохождение союзнических и внутренних морских конвоев, участвовал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции.





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