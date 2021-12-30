Названы имена участников нового сезона «Танцев со звездами»

30.12.2021

Названы имена участников нового сезона «Танцев со звездами»

16 января на телеканале «Россия» начнется новый сезон шоу «Танцы со звездами». Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

В этот раз покорять главный танцпол страны будут актеры театра и кино Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко.

Пару им составят профессиональные танцоры — призеры международных соревнований.

Жюри: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Ведущий шоу — Андрей Малахов.

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»