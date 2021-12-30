Названы имена участников нового сезона «Танцев со звездами»

30.12.2021
16 января на телеканале «Россия» начнется новый сезон шоу «Танцы со звездами». Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.
В этот раз покорять главный танцпол страны будут актеры театра и кино Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко.
Пару им составят профессиональные танцоры — призеры международных соревнований.
Жюри: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Ведущий шоу — Андрей Малахов.
Фото: пресс-служба телеканала «Россия»