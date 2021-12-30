Спектакль по фильму «Черная кошка, белый кот» поставят в Театре на Таганке

Новый главный режиссер Юрий Муравицкий поделился планами работы на ближайшее время, пишет ТАСС.





Первыми постановками Юрия Муравицкого в Театре на Таганке станут «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира и «Черная кошка, белый кот» по мотивам одноименного фильма Эмира Кустурицы. Режиссер назвал «хорошей идеей» возвращение «Гамлета» в Театр на Таганке и подчеркнул нетривиальность второй постановки.





«Это будет впервые в театре, мы представим спектакль по сценарию Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот», — сказал режиссер журналистам.





По словам Муравицкого, автор фильма «как бы благословил» театральную постановку. Осталось решить вопрос с правами на музыку, добавил он.





Юрий Муравицкий был назначен главным режиссером Театра на Таганке 29 декабря. Директор учреждения Ирина Апексимова представила его труппе. По ее словам, другие кандидатуры не рассматривались. Она заявила, что выбрала Муравицкого на должность по итогам двух успешных спектаклей и по результатам «плотного» общения, показавшего, что они смотрят в одну сторону.





На встрече с труппой Муравицкий сказал о любви к театру вообще и Театру на Таганке в частности. Он выразил желание помогать процветанию учреждения. Муравицкий также добавил, что хочет делать «театр для людей».





В октябре 2021 сообщалось об объединении Театра на Таганке и «Содружества актеров Таганки», которые до раскола в конце 1980-х годов были единой труппой. Два коллектива объединились в постановке «Земляничная поляна», которая с успехом прошла в день рождения основателя театра Юрия Любимова.





Фото: Vladimir OKC — собственная работа, CC BY-SA 3.0,

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