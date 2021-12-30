На Пелопоннесе нашли мраморную статую женщины

Находка предположительно относится к эпохе Римской империи, сообщили в Министерстве культуры и спорта Греции.





Археологи обнаружили статую во время раскопок в Эпидавре, расположенном на полуострове Пелопоннес. Город известен храмом в честь бога врачевания Асклепия и театром, в котором давали представления для излечения людей.





В сообщении ведомства отмечается, что в декабре сезон раскопок уже закончился. Однако сильные дожди размыли грунт в месте раскопок на рынке, обнажив часть статуи. После консультаций специалисты вернулись к работам.





В итоге они нашли статую женщины в тунике и мантии. Мраморная скульптура в натуральную величину хорошо сохранилась. Хотя у нее нет рук и головы, которые могли отломиться при падении. Мантия пристегивалась к левому плечу, откуда спадала пышными складками. Один конец одеяния уходил за спину под правую подмышку и был перекинут через левое плечо. По мнению археологов, фигура изображала жест открытия, типичный для замужних женщин древности. Так часто изображалась Гигиея, дочь или жена Асклепия.





Находку передали в Асклепион для проведения очистки и реставрации. О ее дальнейшей судьбе в сообщении ведомства не сообщается.

Ранее египетские ученые поделились итогами изучения мумии фараона из 18-й династии Аменхотепа I, жившего три с половиной тысячи лет назад. Саркофаг с его останками обнаружили еще в XIX веке и ни разу полностью не распаковывали.





Специалисты из Каирского университета исследовали мумию с помощью КТ. Они выяснили, что Аменхотеп прожил около 35 лет. Его рост составлял 1,7 метра. Он был обрезан и имел хорошие зубы. При этом мозг и сердце не положили в сосуды, как часто делали при мумификации, они остались на месте. На теле не нашли никаких ран или патологий, только следы от повреждений, появившихся после смерти. Вероятно, их нанесли грабители, которые вскрыли первую усыпальницу правителя. На останках обнаружили десятки амулетов и золотой пояс. Специалисты считают, что Аменхотепа перезахоронили жрецы, жившие через столетия после его смерти.





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