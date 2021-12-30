В Москве с 1 января стартует прием заявок на получение грантов для кинематографистов

30.12.2021
Конкурс на получение грантов для кинематографистов состоится в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Подать заявки можно будет с 1 января по 31 марта 2022 года.
«Специальные гранты для кинематографистов город выделяет не первый год. В новом году правительство Москвы продолжит поддерживать проекты, продвигающие образ столицы в кино. Прием заявок откроется 1 января и продлится до 31 марта», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Основное условие для получения поддержки — картины должны включать планы узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую, архитектурную и культурную самобытность города. Необходимо, чтобы данные эпизоды составляли не менее 10% общего хронометража.
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