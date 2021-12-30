«Ирония судьбы» считается лидером по популярности в новогоднюю ночь

Онлайн-кинотеатр IVI составил рейтинг лент, ежегодно лидирующих по популярности на сервисе в новогоднюю ночь. Об этом сообщает « Культуромания » .

Самым популярным в новогоднюю ночь является фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Второе место по популярности занимает американская комедия «Один дома». Тройку лидеров замыкает советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию».«Пожалуй, ни с одним другим праздником в России не связано столько традиций, общенародных и семейных, как с Новым годом. Мы рады, что доброе и позитивное новогоднее кино становится одной из таких традиций, ведь оно собирает вокруг себя всю семью и приносит зрителям любого возраста положительные эмоции, а это в праздник важнее всего», — сказал директор по контенту IVI Иван Гринин.

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