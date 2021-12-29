В Химках открылась модельная библиотека

Замминистра культуры России Ольга Ярилова приняла участие в открытии площадки, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





Химкинская библиотека — одна из победителей конкурса в рамках нацпроекта «Культура». Ее включили в допнабор 2021 года. Реализация проекта заняла два месяца. За это время были закуплены оборудование для образовательных и творческих проектов, установлены информационные библиотечные системы. На эти цели из федеральной казны выделили 10 млн рублей.





Муниципальные власти направили 17 млн рублей для создания молодежной зоны с фото- и звукозаписывающей студиями и YouTube-зоной, детской зоны с читальным и интерактивным залами и игровой антресолью «Хроники Нарнии», читального зала с коворкингом, кафе, пространства «Мэйкерсплейс» с художественным залом «Немалевич» и зала для мастер-классов «Назад в будущее». В библиотеку закупили почти 4 тысячи новых книг.





Ольга Ярилова отметила, что нацпроект «Культура» дает огромные возможности. Открытие библиотеки в Химках — только один из его результатов. За три годы реализации проекта в Подмосковье открыли десять таких библиотек.





«Учреждение, в котором мы находимся, уже сложно назвать библиотекой, сюда можно прийти всей семьей, и каждый найдет себе занятие по душе. Посмотрите, как изменился облик этой библиотеки, сколько современных форматов работы здесь появилось. Как мне рассказали, сюда и раньше приходило достаточно много людей, но я абсолютно уверена в том, что теперь количество посетителей здесь увеличится в разы», — сказала замминистра культуры на открытии.





Министр культуры Мособласти Елена Харламова добавила, что модельные библиотеки особенно востребованы у жителей, потому что их можно посещать семьями. При их открытии учитывают пожелания жителей.





«Самые маленькие посетители могут находиться в игровой зоне, пока их родители, скажем, будут изучать иностранные языки. Во-вторых, рядом с библиотекой есть место для велопарковки, в самой библиотеке — кафе, зарядные устройства для всех гаджетов, так что все это может работать не только для читателей, но и на жителей города», — отметила глава ведомства.





Елена Харламова поблагодарила Минкультуры РФ «за возможность изменять пространство библиотек, придавая им современный вид».





Фото: пресс-служба Минкультуры России