Посещаемость Музея Победы увеличилась почти вдвое

Музей Победы подвел итоги посещаемости в уходящем году. Данные привели в пресс-службе культурного учреждения.





В 2021 году музей и его филиалы посетили 878 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В прошлом году в Музее Победы побывали 467 тысяч посетителей.





В пресс-службе напомнили, что музей закрывался для посетителей. Он вернулся к работе в конце января 2021 года. За это время сотрудники подготовили и провели 20 выставок, посвященных памятным датам и юбилеям. Масштабными проектами стали «Ленинград. Дорога жизни», «Триумф победителей» и «Битва за Москву. Первая Победа!».





Директор учреждения Александр Школьник подчеркнул, что музей пережил сложный период, связанный с пандемией и антиковидными ограничениями. По его словам, культурная площадка смогла быстро перестроиться и начать работать в сложившейся ситуации. «Это новая реальность, и наш музей успешно адаптировался к ней», — привели его слова в пресс-службе.





В музее отметили интерес посетителей к экскурсиям в уходящем году. Их число выросло в 2,7 раза. В прошлом году сотрудники провели почти 7 тысяч экскурсий, а в 2021-м — почти 18 тысяч. Основными посетителями программ были дети. Самыми популярными стали интерактивные экскурсии по экспозиции «Подвиг народа».





В 2021 году музей активно работал над образовательными проектами. В сентябре сотрудники запустили программу «Учебный день в Музее Победы», созданную для старших классов с уклоном в изучение педагогики, медицины, инженерного дела. Ее уже посетили более 2,5 тысячи человек. Среди других образовательных программ — «День кадетского класса» и «Историческое путешествие».





В будущем году Музей Победы планирует проводить новые экскурсии для взрослой аудитории в форме квестов.





Ранее в музее начали проводить экскурсии по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!», которую открыл столичный градоначальник Сергей Собянин. Она предназначена для детей от шести лет и взрослых. Выставку можно посетить по «Пушкинской карте».





Фото: WM wm WM — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

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