Главным режиссером Театра на Таганке cтал Юрий Муравицкий

Юрий Муравицкий назначен главным режиссером Театра на Таганке. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

На эту должность его назначила директор театра Ирина Апексимова.





«После успешных постановок спектаклей «Вишневый сад. Комедия» и «Lё Тартюф. Комедия» директор театра Ирина Апексимова ввела должность главного режиссера Театра на Таганке, на которую назначила Юрия Муравицкого. Назначение Юрия Муравицкого на новую для Театра на Таганке должность главного режиссера призвано поддержать развитие творческой программы воссоединившейся труппы легендарного театра», — указывается в сообщении.





Юрий Муравицкий — лауреат премии «Золотая маска», премий «Сделано в России», Herald Angel Award, Total Theatre Award в номинации Innovation, Experimentation and Playing with Form Эдинбургского Фринджа. Актер, режиссер, драматург, педагог.





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