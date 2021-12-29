Начался прием заявок на Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов на номинацию «Современный танец»

29.12.2021
Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, который состоится с 8 по 14 апреля 2022 года в Йошкар-Оле. Об этом говорится в сообщении Минкультуры России.
Конкурс учрежден распоряжением Правительства и Министерства культуры Российской Федерации. Организацию и проведение конкурса осуществляет «Росконцерт».
Художественным руководителем конкурса является выдающийся хореограф Большого театра Юрий Григорович.
В рамках культурной программы пройдут выставки, лекции, мастер-классы, круглые столы, творческие лаборатории, встречи, будут показаны спектакли ведущих национальных коллективов России.
Фото: Минкультуры России