Все музеи Минкультуры России объединили на одной карте

О запуске проекта, посвященного ведомственным музеям страны, рассказали в пресс-службе Министерства культуры РФ.









Главной частью проекта стала интерактивная карта России, на которой отмечено местоположение музеев федерального подчинения. Пользователи могут кликать по городам и узнавать, какие музеи расположены в том или ином месте. Они также могут получать информацию о конкретных учреждениях — адреса, официальные названия, контактные телефоны, сайты, актуальные мероприятия.





В описании музеев пользователи найдут самые интересные и важные факты об учреждениях и их экспонатах, которые отличают их и привлекают посетителей.





На карте реализована возможность поиска музеев по городам. Опция будет удобна туристам, планирующим путешествие по российским городам.

«Просто наберите в строке поиска название населенного пункта, в который вы направляетесь, — и сразу сможете получить информацию, есть ли там музей федерального значения, если да — то какой, как туда попасть и как посещение музея сможет обогатить посетителя», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.





Карта будет полезна разной аудитории. Она останется на сайте «КП» навсегда, подчеркнули в министерстве.





Фото: скриншот проекта «Музеи Министерства культуры Российской Федерации»