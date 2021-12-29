Фотовыставка «Атлас Капотни» открылась в Москве

Экспозиция заработала в парке на набережной Москвы-реки в Капотне 29 декабря, сообщили в пресс-службе Музея Москвы.





Выставка рассказывает об истории и природе столичного индустриального района, расположенного на юго-востоке города близ МКАДа. На стендах, смонтированных в парке, представлены снимки и короткие информационные заметки о жизни в Капотне. Они представляют район с разных точек зрения.





Один из разделов посвящен планировке и внутреннему устройству Капотни. В нем представлены архитектурно-градостроительные документы, а также семейные снимки и истории жителей. Другой раздел собран местными жителями. В нем можно найти важные для семей и истории района предметы — памятные значки Московского нефтеперерабатывающего завода, покупки из универмага, который был одним из лучших магазинов Москвы в советский период.





Еще один раздел посвящен обитателям района, которые адаптировались к жизни в городской среде и стали ее частью, сообщили ТАСС в музее. Фотографии разместили на 15 стендах. Их сделал фотограф National Geographic Виктор Лягушкин.





Другой раздел посвящен памяти места. Он рассказывает о том, чем живут жители района, чем они занимаются и чем гордятся. История района — это не набор фактов, а события, происходившие в прошлом и происходящие в настоящем. Занятия людей рассказывают и об истории, и о сегодняшнем дне, подчеркнули в пресс-службе.





«Атлас Капотни» является частью проекта «Москва без окраин», который создает Музей Москвы. Он посвящен локальной идентичности столичных районов. При работе над ним сотрудники музея выбирают район Москвы, занимаются его изучением и репрезентацией вместе с жителями, специалистами и современными художниками. Результатом работы становится выставка, в которую включены воспоминания, семейные снимки, предметы быта, музейные артефакты, архивные документы, а также специально созданные произведения современных авторов.





Фото: FeelTheForceInside — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

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