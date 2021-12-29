На Урале начал работать фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

XVI Рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» начал работать у храма-памятника на Крови в Екатеринбурге. В этом году участие в нем принимают 23 команды из разных уголков России, пишет ТАСС.

«Фестиваль открылся, в этом году в нем принимают участие 23 команды из Екатеринбурга и городов области (Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Старопышминска), Барнаула, Иркутска, Москвы и Московской области (Сергиева Посада, Щелково), Ненецкого автономного округа, Новосибирска, Перми и Пермского края (Соликамска), Салды, Санкт-Петербурга, Сочи, Тверской области, Удмуртской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы мероприятия.





«Вифлеемская звезда» — единственный в России ледовый фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова. Мастерам команд предстоит создать ледовые скульптуры с сюжетами о Рождестве, подвиге новомучеников и исповедников Церкви, императрице Александре Федоровне, культуре в эпоху Николая II, 65-летии со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли и другими.





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