Вышел новый тизер последнего сезона «Убивая Еву»

В Сети опубликовали небольшой проморолик по четвертому сезону шпионской драмы. Видео разместили в официальном твиттер-аккаунте проекта.





Премьера финального сезона «Убивая Еву» состоится на 27 февраля 2022 года на канале BBC America.





В ролике представлены главные героини — разведчица Ева, киллерша Вилланель, а также начальница первой Каролин. Вилланель традиционно предстает в самых необычных образах. В облике клоуна она нападает на кого-то. Ева размахивает топором, Каролин наводит пистолет на неизвестного героя, а Вилланель вонзает нож в противника во время драки. В одной из сцен Каролин плюет в кого-то, а Вилланель дает пощечину Еве. За кадром Каролин говорит: «Такие люди, как мы, не созданы для счастливой жизни или счастливого конца».





Ранее вышел тизер финального сезона, в котором не показали ни одну из героинь. На кадрах мелькали знаковые вещи — розовое воздушное платье Вилланель, шлем, мягкая игрушка, фотографии. Все предметы охватывал огонь.





Сериал «Убивая Еву» основан на серии шпионских романов Люка Дженнингса. Шоу рассказывает о британской разведчице Еве, которая начинает заниматься поиском наемной убийцы Вилланелль и становится одержима ею.





В главных ролях — Сандра О и Джоди Комер, а также Фиона Шоу. Сценарий четвертого сезона создала Лаура Нил, работавшая над «Половым воспитанием». Она также значится среди исполнительных продюсеров шоу вместе с Сандрой О, Фиби Уоллер-Бридж, Сэлли Вудворд Джентл, Ли Моррис, Джиной Мингаччи и Дэймоном Томасом.





В проекте сложилась традиция — в каждом сезоне работает новый сценарист. Первым сезоном занималась Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Не время умирать»), вторым — Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»). Над третьим работала Сюзанна Хиткот («Ее голос»).





Фото: кадр из сериала «Убивая Еву»