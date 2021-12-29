11 домов культуры построят в Астраханской области

Новые объекты появятся в регионе в рамках национального проекта «Культура», сообщили в областном министерстве культуры и туризма.





11 домов культуры создадут в селах Астраханской области к 2024 году, 8 объектов уже построили. Один из них открыли в селе Караульное Камызякского района накануне Нового года. Населенный пункт получил новый Дом культуры со зрительным залом на 100 мест, хореографическим залом и двумя кабинетами. На его строительство выделили 21 млн рублей в рамках нацпроекта, отметили в пресс-службе.





В ДК в Караульном разместились семь коллективов, в том числе детский хор, театральная и танцевальная студии, молодежный клуб и вокальный ансамбль. Перед Новым годом в нем пройдут праздничные представления для детей и взрослых. До этого культурные мероприятия для жителей села проводили в школе или администрации Караульного, отметила

худрук ДК Алтыншаш Ерканалиева.





По ее словам, в селе проживает около 1 тысячи человек. Для нее и для сельчан открытие клуба стало «большим импульсом в работе» и «просто праздником души».





Кроме того, в рамках нацпроекта сделали капремонт в Камызякской школе искусств. На эти цели выделили 8 млн рублей. Школу, построенную в конце 1950-х годов, ни разу капитально не ремонтировали. В здании обновили фасад и кровлю, отремонтировали фойе, гардеробную, концертный и хореографический залы. В следующем году школа получит музыкальные инструменты, учебники и оборудование на 6 млн рублей, отмечает ТАСС . В настоящее время в ней занимаются почти 900 детей. Они проходят подготовку по предпрофессиональным и дополнительным программам.





Одной из целей нацпроекта «Культура» является обеспечение доступности культуры не только в городах, но и в отдаленных поселках и селах по всей России.





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