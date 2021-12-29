Джоан Роулинг появится в новогоднем эпизоде «Гарри Поттера»

Писательница Джоан Роулинг планирует появиться в специальном новогоднем выпуске «Гарри Поттера». Об этом информирует «Культуромания».

Выпуск приурочен к 20-летию выхода первого фильма о волшебнике. По информации The Independent, Роулинг появится в картине в момент, когда актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Джоан Роулинг повлияли на них лично.





Однако есть большая вероятность, что писательницу покажут только в архивных кадрах. Виной этому является конфликт, участником которого стала создатель «Гарри Поттера». Роулинг ранее выразила свое недовольство «новой этикой». Она стала защищать понятия женского и мужского пола и не нашла отклик среди коллег.





Скоро в Сети появится фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». Выпуск намечен на 1 января 2022 года на НВО Мах, «Амедиатеке» и партнерских сайтах.





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