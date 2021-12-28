Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

О реорганизации Московского драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна сообщается на сайте мэра Москвы.





«Прогресс Сцена» (такое название Театр Джигарханяна получил в сентябре 2021 года) реорганизована «путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры», отмечается в сообщении.





Художественный руководитель обоих театров Сергей Газаров отметил, что векторы развития учреждений разработаны с учетом сохранения их идентичности. «Объединение откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так, я надеюсь, и для коллективов обоих театров», — цитируют его слова на официальном сайте мэра и правительства Москвы.





По словам Газарова, в столице появилась «сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены». Худрук подчеркнул, что имя Джигарханяна «не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился Театр сатиры».





Фото: Andrey Korzun — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

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