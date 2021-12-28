Число посетителей «Горок Ленинских» приблизилось к историческому рекорду

Количество посетителей музея-заповедника достигло максимума в постсоветский период, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





По состоянию на 28 декабря 2021 года «Горки Ленинские» посетили 200 305 человек, что стало рекордом для истории современной России. Этот показатель немного уступил абсолютному рекорду посещаемости музея-заповедника, который был установлен в 1970 году. В год 100-летия со дня рождения Владимира Ленина его посетили 215 939 человек.





До этого максимальный показатель в постсоветский период зафиксировали в 2019 году. Тогда «Горки» посетили 184 514 человек.





Музей проводит интерактивные программы, фестивали и другие мероприятия, которые привлекают гостей. Среди них — «Масленица в Горках», конкурс «Хоровод хоров», Большой Спас, Праздник сена, День топора и др.





Фото: пресс-служба Министерства культуры России