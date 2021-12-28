Музей блокады Ленинграда представил икону Александра Невского

Выставка одного экспоната открылась в Музее обороны и блокады Ленинграда 28 декабря, сообщает ТАСС.





В экспозиции представлена икона «Святой благоверный князь Александр Невский», пережившая блокаду. Она хранилась в ленинградской семье, которая получила икону от соседки. Перед отъездом в эвакуацию женщина передала ее семье, оставшейся в осажденном городе. Из эвакуации она не вернулась. Члены семьи брали икону в бомбоубежища во время налетов на Ленинград. Все это время они хранили реликвию.





В год 800-летия Александра Невского, покровителя Петербурга, икону передали в дар Музею блокады, рассказала директор учреждения Елена Лезик. По ее словам, это событие очень символично.





Артефакт исследовали специалисты из Русского музея. По их словам, он создан в конце XIX века. Икон, посвященных Александру Невскому, мало. Поэтому появление одной из них в юбилейный год особенно символично, добавили в музее.





Киот иконы находился в плохом состоянии. Перед экспонированием она прошла небольшие реставрационные работы, которые провели специалисты Художественно-промышленной академии А. Л. Штиглица. Серьезная восстановительная работа еще впереди.





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