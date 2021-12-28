Netflix представил рейтинг фильмов 2021 года

Российский кинокомикс «Майор Гром» оказался на 21-й строчке среди самых просматриваемых проектов «Нетфликса» в уходящем году, передает FlixPatrol.





В течение года фильм поднимался в первую десятку самых популярных проектов почти в 30 странах.





Картина режиссера Олега Трофима, основанная на одноименных комиксах издательства Bubble, вышла в российских кинотеатрах в апреле 2021 года. Она рассказывает о том, как честный и непримиримый майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) сталкивается со сложным делом. В городе появляется Чумной доктор (Сергей Горошко) — человек в маске, который убивает людей, откупившихся от заслуженного наказания с помощью денег и связей. Он решает очистить город от беззакония.





В фильме также задействованы Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарев, Олег Чугунов, Михаил Евланов, Анна Невская, Анастасия Немоляева и другие актеры.





Лидером рейтинга "Нетфликса" стал фильм "Красное уведомление". На втором месте – «Мы можем быть героями», на третьем – «Армия мертвецов».