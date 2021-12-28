«Игра в кальмара» может получить третий сезон

Режиссер Хван Дон-хёк и стриминговый сервис Netflix обсуждают создание не только второго, но и третьего сезона проекта. Об этом постановщик рассказал в интервью телеканалу KBS.





Впервые Хван Дон-хёк сообщил о возможной работе над третьим сезоном «Игры в кальмара» после того, как в ноябре 2021 года подтвердил планы создать второй сезон. По его словам, результат переговоров с онлайн-платформой будет известен в ближайшем будущем.





«Игра в кальмара» вышла на «Нетфликсе» 17 сентября. Уже через неделю шоу в жанре игры на выживание стало лидером по числу просмотров среди других проектов стриминга. Сериал стал самым просматриваемым по всему миру и во многих отдельно взятых странах, включая США.





«Игра в кальмара» рассказывает о таинственной игре, в которую приглашают людей с финансовыми проблемами. Они рискуют жизнью и погибают в случае проигрыша в попытке выиграть крупный денежный приз. Проект номинировали на «Золотой глобус».





Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»