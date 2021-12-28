«Минин-хор» представит «Музыкальное приношение Елене Образцовой»

28.12.2021
Выступление Московского камерного хора состоится 12 января в концертном зале «Зарядье» в Москве, сообщает пресс-служба коллектива.
Концерт «Минин-хора» пройдет в день памяти певицы. В представлении будет участвовать Московский камерный оркестр Musica Viva. Дирижер — Игорь Томашевский. Солисты — лауреаты международных конкурсов Фонда Елены Образцовой Лилит Давтян (сопрано) и Юрий Юшкевич (контратенор).
В программе вечера — духовные произведения эпохи барокко Stabat Mater Перголези и Gloria Вивальди. Эти сочинения звучали в исполнении Елены Образцовой, Натальи Герасимовой, «Минин-хора» и Литовского камерного оркестра в начале 1980-х годов.
Владимир Минин и Елена Образцова сотрудничали более 30 лет. Совместная работа началась в 1970-е годы с «Маленькой торжественной мессы» Россини.
В январе 2022 года основателю Московского камерного хора, народному артисту СССР Владимиру Минину исполнится 93 года.
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