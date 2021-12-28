Новый сборник ненецкого фольклора издали на Ямале

В книгу вошли сказки, загадки, пословицы, поговорки и анекдоты мыскаменских ненцев, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.





Сборник издал Научный центр изучения Арктики совместно с Институтом филологии Сибирского отделения РАН и Фризской академией в Нидерландах. Поддержку проекту оказали департамент внешних связей ЯНАО и Финно-угорское общество М.А. Кастрена (Финляндия).





В книге представлены сказки, загадки, пословицы, поговорки и анекдоты, собранные жительницей поселка Новый Порт Ниной Яптик в 1996 году. Копии ее рукописей, а также произведения, отредактированные по актуальным правилам ненецкой орфографии, включены в сборник. Все тексты переведены на русский и английский языки при участии Института этнологии Гамбургского университета (Германия).





Книга стала третьей в серии «Фольклор ямальских ненцев». Ранее выпустили сборники произведений ямальских и сеяхинских ненцев.





Фото: pixabay.com