Судно-музей космической связи «Космонавт Виктор Пацаев» передали Калининграду

Единственный в мире научно-исследовательский корабль подобного рода определили в Калининградский историко-художественный музей. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.





Договор пожертвования судна подписали руководитель АО «НПО Измерительной техники» Владимир Артемьев, глава Агентства по имуществу Калининградской области Наталья Кузнецова и директор Калининградского историко-художественного музея Сергей Якимов.





Кроме того, Историко-художественный музей и Музей Мирового океана подписали договор о совместном использовании судна. Сотрудники последнего помогут обновить экспозицию «Космонавта Виктора Пацаева», которая будет посвящена освоению космического пространства.





«Мы верим, что теперь корабль будет сохранен и вскоре доступен для посетителей. И нам очень важно не разрушать единый образ музейной набережной, так любимый жителями и гостями нашего города», — отметила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.





Сотрудники музея работают над сохранением судна космической связи больше 20 лет. В 2001 году он был ошвартован у Набережной исторического флота. Музей Мирового океана разработал первые выставочные проекты на борту судна. Корабль стал жемчужиной Набережной, облик которой формировался музейным коллективом.





Фото: пресс-служба Минкультуры России