XIV Международный конкурс артистов балета принимает заявки

Конкурс состоится в июне следующего года в Москве, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





Его площадкой станет Большой театр. Конкурс артистов балета пройдет с 1 по 11 июня 2022 года. Его учредителями выступили правительство и Минкультуры России при поддержке Международной федерации балетных конкурсов. Организатором конкурса в следующем году станет «Росконцерт».





Ознакомиться с условиями конкурса и отправить заявки на участие можно на сайте проекта. Заявки принимают до 20 марта 2022 года.





Международный конкурс артистов балета проходит раз в четыре года. В последний раз его провели в 2017 году. XIV конкурс должен был состояться в этом году, однако его перенесли на 2022-й из-за пандемии коронавирусной инфекции. Худруком конкурса является народный артист СССР, балетмейстер ГАБТ Юрий Григорович.





За все время существования проекта его участниками стали более 1300 человек из 35 стран мира.





Фото: pixabay.com