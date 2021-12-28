Вышел восьмиминутный трейлер спецэпизода «Доктора Кто»

В Сети опубликовали ролик по новогоднему выпуску научно-фантастического сериала. Его можно увидеть на официальном ютьюб-канале, посвященном проекту.





Премьера новогоднего эпизода «Доктора Кто» состоится 1 января 2022 года. Главную роль Тринадцатого Доктора исполнит Джоди Уиттакер.





В ролике показали руководительницу ELF Storage Сару и ее постоянного клиента, которые попали в петлю времени. Смертельную ловушку устроили далеки — инопланетные существа, опасные для человечества. На помощь героям пришли Доктор и ее спутники Яз и Дэн.





Ролик длительностью восемь минут имитирует временную петлю, в которую попали герои. Видео зацикливается под новогодний трек Auld Lang Syne.





В спецвыпуске снялись приглашенные звезды Полин Маклинн, Эшлинг Би и Аджани Салмон. Новогодний эпизод — первый из трех последних выпусков, в которых появится Джоди Уиттакер. После этого она покинет проект.





Фото: кадр из трейлера сериала «Доктор Кто»