Более 2,5 млн билетов реализовали по «Пушкинской карте»

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела заседание коллегии ведомства, сообщили в пресс-службе Минкультуры.





На встрече рассмотрели итоги цифровой трансформации деятельности ведомства, стратегию развития Российской государственной библиотеки, контрольные цифры приема подведомственных образовательных учреждений и планы работы коллегии на 2022 год.





Итоги реализации программы «Пушкинская карта» подвела замглавы Минкультуры РФ Ольга Ярилова. По ее словам, за время действия проекта (сентябрь — декабрь 2021 года) оформлены 3,8 млн карт. К нему подключились более 3 тысяч площадок. По карте купили более 2,5 млн билетов на общую сумму более 1,7 млн рублей. Лидерами в реализации проекта стали Татарстан, Башкортостан, Москва, Петербург и Волгоградская область, отметила замминистра.





По ее словам, федеральный проект «Цифровая культура» в рамках нацпроекта «Культура» набирает обороты. К концу уходящего года откроется 240 виртуальных концертных залов, а в приложении «Артефакт» появятся три тысячи музейных экспонатов. 345 музеев, в том числе региональных, уже создали свои интерактивные гиды.





Портал «Культура.РФ» набирает популярность, отметила Ольга Ярилова. В 2021 году он собрал 360 млн просмотров страниц. Ежедневно его посещали 0,5 млн уникальных пользователей. При этом каждый третий был моложе 18 лет. В 2021 году на сайте и в соцсетях «Культуры.РФ» показали более 5 тысяч трансляций, набравших более 80 млн просмотров, опубликовали 1300 новых спектаклей, лекций, фильмов, концертов. В онлайн-афише появилось более 81 тысячи мероприятий, уточнила замминистра.





Ольга Ярилова назвала ключевыми задачами цифровой трансформации культуры в 2022 году продолжение реализации программы «Пушкинская карта» и проекта «Инклюзивная платформа», стартовавших в этом году, а также перевод госуслуг Минкультуры РФ в электронный вид.





«У российской культуры уже есть признанные цифровые успехи. По итогам работы в первом квартале 2021 года мы вошли в тройку лидеров среди министерств и ведомств страны по темпам и качеству цифровизации», — подчеркнула замглавы министерства.





Глава РГБ Вадим Дуда представил стратегию развития библиотеки. Среди приоритетов он выделил сохранение фонда и имущественного комплекса, кадровое обеспечение, цифровую трансформацию, взаимодействие с государством и обществом. Он назвал важной задачей строительство нового федерального фондохранилища, которое будет доступно РГБ и другим учреждениям.





На заседании также утвердили состав экспертной группы, созданной в рамках конкурсной комиссии открытого конкурса по распределению контрольных цифр приема по программам высшего образования в области искусств.





Ольга Ярилова напомнила, что ведомство начнет устанавливать цифры приема с 2022 года. По ее словам, экспертная группа будет объективно оценивать потенциал творческого вуза с учетом развития сферы культуры в регионе.





«Это очень важная победа, и мы постараемся слаженно работать с независимыми экспертами», — подчеркнула Ольга Любимова.





Фото: пресс-служба Минкультуры России