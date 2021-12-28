Радио «Орфей» сделало слушателям новогодний подарок

28.12.2021

Радио «Орфей» сделало слушателям новогодний подарок
Радиостанция запустила два новых интернет-канала, посвященных киномузыке и музыкальному кроссоверу, сообщили в редакции.

С 27 декабря на сайте радио «Орфей» и в его приложении стали доступны два новых канала — «Классика киномузыки» и «Классика музыкального кроссовера»

Киноманы и любители киномузыки могут слушать произведения из любимых фильмов — от отечественной и зарубежной классики до современных сериалов. Для поклонников одного из самых популярных современных музыкальных жанров — кроссовера — доступны любимые классические произведения в необычном исполнении.

В 2021 году радио «Орфей» отмечает 30-летие. В честь этого события радиостанция запустила первую в России видеоплатформу классического контента video.orpheus.ru, а также несколько новых интернет-каналов. Так, в декабре стартовало вещание на «Канале крупной формы» и «Классике эстрады». Под Новый год слушателям сделали еще один подарок, запустив каналы, посвященные киномузыке и кроссоверу. 

Фото: радио «Орфей»