Чехов-центр в Южно-Сахалинске поставит «Записки сумасшедшего»

Проект реализуют благодаря гранту «Поддержка молодой режиссуры», который театр получил по программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ИА Сах.ком.





Вместе с Чехов-центром из Южно-Сахалинска финансовую поддержку получили еще четыре дальневосточных театра. Это Хабаровский ТЮЗ, Камчатский театр драмы и комедии (Петропавловск-Камчатский), Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской в Уссурийске и Приморский краевой драмтеатр молодежи во Владивостоке.





На грантовые средства в 2022 году коллективы поставят спектакли. Сахалинский театр покажет «Записки сумасшедшего» по одноименному произведению Николая Гоголя. Режиссером выступит Роман Кочержевский. Никита Бетехин поставит спектакль «Крум» в Хабаровском ТЮЗе. Петербургский режиссер Семен Серзин поставит «Другой мир» в Камчатском театре. В театре в Уссурийске реализуют постановку «Катапульта» по пьесе Дмитрия Богославского. Режиссером станет Георгий Сурков. Во Владивостоке займутся проектом «Злые песни» (драматург Ася Волошина, режиссер Александр Созонов).





Как отмечает издание, Чехов-центр получит грант во второй раз. В 2019 году театр поставил «Экстремалов» благодаря получению поддержки в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Постановка Петра Шерешевского принесла Чехов-центру «Золотую маску». Новый спектакль «Записки сумасшедшего» планируют представить зрителям осенью 2022 года.

Фото: pixabay.com