Вышел тизер фантастического фильма Bigbug от режиссера «Амели»

Стриминговый сервис Netflix представил ролик по сай-фай картине Жан-Пьера Жене о роботах-помощниках. Его опубликовали на YouTube-канале стриминга.





Премьера научно-фантастической кинокартины назначена на 11 февраля 2022 года. Она выйдет на «Нетфликсе».





В тизере показали разных роботов — от простых до обладающих развитым искусственным интеллектом. Они выступают в роли помощников людей. Развитые андроиды могут угадывать желания человека, даже самые скрытые и порочные, анализируя их состояние.





История развернется в недалеком будущем, когда ИИ научится определять желания людей. В центре сюжета окажутся четыре робота-помощника, которые внезапно захватывают хозяев в заложники. В это время последние модели андроидов начинают бороться за власть.





В картине задействованы Доминик Пинон, Франсуа Леванталь, Изабель Нанти, Эльза Зильберштейн, Юссеф Хажди, Альбан Ленуар. Режиссером стал Жан-Пьер Жене, снявший «Амели», «Деликатесы», «Долгую помолвку».





Фото: кадр из трейлера фильма Bigbug