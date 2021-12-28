Самым ожидаемым фильмом 2022 года назвали продолжение «Черной пантеры»

Рейтинг кинокартин составил американский сервис по продаже кинобилетов Fandango на основе опроса шести тысяч пользователей. В список включили фильмы, которые участники опроса хотят увидеть в кинотеатрах, уточняет ComicBook.





Главным зрительским ожиданием стал сиквел блокбастера «Черная пантера», который расскажет о сестре супергероя по имени Шури. Ее сыграет Летиша Райт. После смерти Чедвика Боузмана, исполнителя главной роли Т’Чаллы, который защищал Ваканду в образе Черной пантеры, роль сестры персонажа значительно расширили. Фильм выйдет с подзаголовком «Ваканда навеки».





В первую пятерку вошли также «Человек-паук: Через вселенные», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром». Ее замкнул фильм «Мир Юрского периода: Господство». Этот же проект стал лидером топ-5 не супергеройских экшн-картин.





Среди семейных фильмов самым ожидаемым назвали анимационную ленту «Человек-паук: через вселенные», среди ужасов — «Хеллоуин заканчивается».





Фото: pixabay.com