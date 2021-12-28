Самым ожидаемым фильмом 2022 года назвали продолжение «Черной пантеры»

28.12.2021

Самым ожидаемым фильмом 2022 года назвали продолжение «Черной пантеры»
Рейтинг кинокартин составил американский сервис по продаже кинобилетов Fandango на основе опроса шести тысяч пользователей. В список включили фильмы, которые участники опроса хотят увидеть в кинотеатрах, уточняет ComicBook.

Главным зрительским ожиданием стал сиквел блокбастера «Черная пантера», который расскажет о сестре супергероя по имени Шури. Ее сыграет Летиша Райт. После смерти Чедвика Боузмана, исполнителя главной роли Т’Чаллы, который защищал Ваканду в образе Черной пантеры, роль сестры персонажа значительно расширили. Фильм выйдет с подзаголовком «Ваканда навеки».

В первую пятерку вошли также «Человек-паук: Через вселенные», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром». Ее замкнул фильм «Мир Юрского периода: Господство». Этот же проект стал лидером топ-5 не супергеройских экшн-картин. 

Среди семейных фильмов самым ожидаемым назвали анимационную ленту «Человек-паук: через вселенные», среди ужасов — «Хеллоуин заканчивается».

Фото: pixabay.com