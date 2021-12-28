Музей Римского-Корсакова открывается в Тихвине после реставрации

Родовая усадьба композитора начнет принимать посетителей во вторник, 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.





Дом-музей композитора Николая Римского-Корсакова в Тихвине начинает работать после реставрации, продлившейся два года. Первая экспозиция «Хранитель памяти. Дом Н.А. Римского-Корсакова» представит снимки и артефакты об истории дома и музея, а также о проведении реставрационных работ.





Главным экспонатом в пресс-службе назвали сам дом. Родовая усадьба Римских-Корсаковых является культурным памятником. Дом, построенный в 1801 году, сохранился в оригинальном виде. Посетители могут увидеть исторические двери, печи, лепнину, обои и белый паркет из дуба, а также потайную дверь-шкафчик.





В 1944 году к 100-летию Николая Римского-Корсакова в усадьбе открыли музей. Дети и внуки композитора внесли большой вклад в формирование его коллекции. Во время реставрации 1980-х годов воссоздали интерьеры комнат. Работы вновь провели в 2019-2021 годах. В настоящее время в фондах музея хранится более 10 тысяч артефактов.





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