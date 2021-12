Вышел трейлер новой версии «Бэтмена»

Второй ролик по кинокомиксу режиссера Мэтта Ривза появился в Сети. Его опубликовала студия Warner Bros. на своем ютьюб-канале.





Премьера «Бэтмена» назначена на 4 марта 2022 года.





В новом трейлере показали послания, которые Загадочник оставляет Бэтмену. Он заявляет, что хочет раскрыть всю правду о Готем-сити, частью которого является Бэтмен. Герой также встречается с Женщиной-кошкой и вступает с ней в драку. Она пытается узнать, кто скрывается под маской. Альфред называет ее новым другом Брюса Уэйна, но он в этом не уверен.





Главную роль исполнил Роберт Паттинсон, Женщину-кошку сыграла Зои Кравиц, Пингвина — Колин Фаррелл, Загадочника — Пол Дано, Джеймса Гордона — Джеффри Райт, Альфреда — Энди Серкис. Режиссером блокбастера стал Мэтт Ривз, работавший над двумя фильмами из франшизы «Планета обезьян». Бен Аффлек, игравший Темного рыцаря в расширенной вселенной DC, покинул проект. Новый фильм о Бэтмене не будет связан с предыдущими лентами с его участием.





Первый трейлер «Бэтмена» показали на DC FanDome в прошлом году. В мрачном ролике под трек «Нирваны» Something in the Way представили Загадочника, Женщину-кошку, а также Темного рыцаря за рулем бэтмобиля.





Новая версия «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном будет посвящена раннему этапу формирования главного героя и других персонажей. Разбираясь в коррупционных схемах Готем-сити, он начинает понимать, как они связаны с его семьей.





Фото: кадр из трейлера фильма «Бэтмен»