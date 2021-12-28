Скончался актер Виталий Быков

О смерти артиста сообщили в Национальном академическом драмтеатре имени Горького (Минск), в котором он служил почти полвека.





Советский и белорусский актер скончался на 81-м году жизни. Причины смерти в сообщении театра не уточнили.





В учреждении назвали уход актера «тяжелой и невосполнимой утратой». Коллеги и театр выразили свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича.





Виталий Быков (1941-2021) родился в Латвии, выучился на актера в Ленинграде. Играл в театре и кино. Известен по ролям в картинах «Кортик», «Бронзовая птица», «Мытарь», «В июне 41-го», сериалу «Каменская». В Театре им. Горького служил с 1972 года, где сыграл более 60 ролей.





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