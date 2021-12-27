Открылась выставка к 300-летию создания органов прокуратуры России

Экспозиция «300 лет на страже закона: лица, события, документы» расположилась в Музее современной истории России, сообщили в Минкультуры РФ.





Открытие мультимедийного проекта посетили генпрокурор России Игорь Краснов, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.





Игорь Краснов отметил содержательность экспозиции, отражающей историю развития ведомства. По его словам, выставка «заинтересует широкий круг посетителей». Она будет работать до апреля 2022 года.





Ольга Любимова добавила, что в подготовке проекта участвовали представители музейного сообщества и РИО. «Получился современный проект, сочетающий в себе документы и артефакты с мультимедиарешениями. Это позволяет в доступной, яркой, понятной форме представить различной аудитории историю прокуратуры. Сюда с одинаковым интересом могут прийти и ветераны, и молодежь», — сказала министр культуры.





Сергей Нарышкин напомнил, что за 300 лет ведомство неоднократно меняло название, но его миссия сохранялась. Она состояла и состоит в обеспечении верховенства права и защиты интересов общества. Он подчеркнул, что юбилей прокуратуры — «не только ведомственный праздник», но и «важная историческая дата», а также повод выразить благодарность сотрудникам ведомства.





В экспозицию вошли более 300 документов из Музея современной истории России, ГИМа, Генпрокуратуры, Госархива РФ и других собраний.





Выставка состоит из пяти тематических разделов, рассказывающих о возникновении и становлении ведомства, развитии прокуратуры во время Великих реформ и в эпоху потрясений: вступление России в Первую мировую войну, революционные события начала прошлого века. Здесь также представлены материалы об убийстве семьи Николая II. Кроме того, экспозиция отражает деятельность прокуратуры в советский период и процесс становления новой российской государственности после распада СССР и ее современном этапе развития.





Экспозицию можно посетить по «Пушкинской карте».





Прокуратура учреждена указом Петра I от 12 января 1722 года.





Фото: пресс-служба Минкультуры России