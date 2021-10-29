Что рассказал фанатам новый трейлер второго сезона «Ведьмака»

В канун Хэллоуина в Сети появился второй официальный трейлер нового сезона сериала, снятого по книге польского писателя Анджея Сапковского. Ролик опубликовали на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix. Премьера второго сезона «Ведьмака» назначена на 17 декабря. Он выйдет на «Нетфликсе».





Трейлер начинается с того, что собутыльник Геральта говорит о странных изменениях в мире. Север и Юг воюют, а монстры бродят в ожидании спячки. «Может быть, это конец света», — предполагает собеседник. Геральт с иронией отвечает, что пережил уже три предполагаемых конца света. Ведьмак по-прежнему сражается с разными монстрами, а также дерется с другими людьми и сражается в битвах.





В ролике показана Цирилла, связанная с ним предназначением. Она говорит о некоем месте, что это ее дом и ее борьба. В конце появляется новая героиня, которая говорит Геральту, что он не сможет помочь Цирилле, обладающей особой силой. Йеннифер, колдунья и возлюбленная Геральта, оказывающаяся в плену. Она пытается объяснить другой колдунье, что та стала пешкой в игре. В финале трейлера Геральт приходит в тюрьму к Лютику, другу и странствующему музыканту, и просит его о помощи. Кстати, во второй части ролика появляется нечто похожее на избушку на курьих ножках.





По словам создателей, в предстоящих сериях Геральт приведет Цири в крепость Каэр Морхен и начнет обучать ее своему ремеслу. Ожидается, что второй сезон представит события книги «Кровь эльфов» и другие истории из цикла.





В новом сезоне сыграли Генри Кэвилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Ким Бодниа (Весемир), Ким Джои Бэти (Лютик) и другие.





Фото: кадр из трейлера сериала «Ведьмак»