Что читать в Хэллоуин: топ-4 книг о колдуньях

Заключительная подборка книг о волшебницах и магии, нечисти всех мастей, проклятиях и заклинаниях. Книги подойдут не только для Хэллоуина, но и для чтения в долгие осенние и зимние вечера.





«Как повесить ведьму» Адрианы Мэзер





Автор романа — потомок первых поселенцев Салема. Один из ее предков, священник Коттон Мэзер в 1690-е годы развязал охоту на ведьм в городке. Суд над салемскими ведьмами вошел в историю — тогда казнили почти 20 человек, большинство из которых — женщины. Писательница изучала историю семьи и написала роман о девушке из рода Мэзер. Саманта приезжает в Салем, где когда-то из-за ее предка казнили десятки людей. В городе начинают происходить странности. Девушку сторонятся, ей хотят отомстить. Саманте предстоит разобраться, существует ли колдовство на самом деле, а также спасти себя.





«Год благодати» Ким Лиггетт





Действительно пугающая антиутопия американской писательницы получила премию Брэма Стокера, которую вручает Ассоциация писателей ужасов. Действие разворачивается в округе Гарнер, где царят необычные порядки. Его жители верят, что 16-летние девушки наделены особым даром — околдовывать мужчин. Чтобы очистить от этой тьмы, девушек изгоняют из дома на год на изолированный остров. Не все смогут пройти испытание и вернуться домой живыми и невредимыми. Отказаться от этой традиции девушки не могут. Ведь только суровые испытания «очищают» их и подготавливают к браку.





«Однажды кажется окажется» Елены Рыковой





По ночам в летнем лагере невозможно обойтись без страшилок. В одну из таких ночей Соня на спор выходит из палаты и пропадает. Соседки пытаются ее найти и обнаруживают у себя новые способности. Марта знакомится с духом огня — ифритом. Дети, взрослые, ведьмы, духи стихий и другие существа оказываются в опасности из-за древнего зла, которое пробуждается из-за глупых шуток.





«Брат болотного края» Ольги Птицевой





Большая семья уходит из города в лес и поселяется в глуши. Со временем в доме появляется девочка-подросток Олеся. Ее находят в лесу — она не помнит, как там оказалась. Девочка изучает нравы дома, где все подчиняются главе, почитают род и силы природы. Кажется, что семья живет в гармонии с природой. Но Олесе предстоит разобраться, магия правит этим местом или безумие. Девочка не спит ночами и ощущает страх и тревогу. Ей кажется, что нечто страшное творится в лесу. Но истинное зло таится не в деревьях и болотах, а в человеке. Роман в жанре мистического реализма переплетает славянский фольклор с современностью.





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