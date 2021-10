Полный каталог песен Дэвида Боуи продадут за 200 млн долларов

Представители Дэвида Боуи решили выставить на продажу полный каталог песен музыканта, который оценивается в $200 млн, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, переговоры почти завершились, так что о сделке может быть объявлено в ближайшие недели. Поднявшийся вокруг авторских прав на музыку ажиотаж сделал сборник песен Боуи одним из самых ожидаемых на рынке.

Благодаря сервисам потоковой музыки старые хиты получили новую жизнь, а их стоимость в последние годы взлетела. В каталог песен артиста вошли композиции нескольких десятилетий, таковые альбомы, как The Rise and Fall of Ziggy Stardust (1972), Heroes (1977), Let's Dance (1983), Outside (1995), которые будут приносить доход владельцам долгие годы.

Песни Боуи все также звучат на радио, на большом экране и охотно используются в рекламе. Ранее полный каталог песен продал за рекордную сумму $300 млн Боб Дилан.