Топ-5 самых страшных книг

В 2021-м самую страшную ночь года лучше провести не в компании друзей, а в компании книги — пандемическая реальность накладывает свои особенности. Предлагаем жуткие книги с мистическими элементами.





«Ночь в одиноком октябре», Роджер Желязны





День всех святых совпадает с полнолунием и начинается смертельная игра. Ее правила выясняются по ходу развития событий. Среди участников — Джек-Потрошитель, Дракула, Франкенштейн и его монстр, другие знакомые лица. Повествование ведет пес Снафф. Ему придется взаимодействовать с другими животными, чтобы разобраться в правилах игры. Мир, созданный американским писателем, заполонен отсылками к литературной и кинофантастике, фольклору. Он наполнен готической атмосферой с кладбищами, склепами, полными тайн особняками.





«Переходный возраст», Анна Старобинец





Сборник рассказов и повестей российской писательницы представляет хоррор в реалиях постсоветской эпохи. Каждая история исследует глубины кошмара, таящегося в будничном и привычном. Детский дневник перерастает в исповедь чудовища, которого можно убить, но нельзя победить.





«Ногти», Михаил Елизаров





Сборник рассказов и повестей впервые вышел в начале 2000-х годов. Его действие тоже разворачивается в постсоветском контексте. История завязана на двух сиротаха — Бахатове и Глостере. Сначала они попадают в дом малютки, потом — в психоневрологический интернат, где над ними издеваются. Бахатов обнаруживает в себе способности к магии. Он предсказывает будущее и колдует, помогая Глостеру стать успешным и благополучным человеком. Но в какой-то момент удача отворачивается от них — Бахатов и Глостер сталкиваются с тьмой.





«Черный Леопард, Рыжий Волк», Джеймс Марлон





Первый в истории букеровский лауреат с Ямайки создал особый мир, населенный опасными чудовищами и духами, а также жестокими людьми. Главный герой — Следопыт, обладающий тонким нюхом и острым глазом. Он чует человека даже через месяцы. Он общался с демонами, вернулся из мира мертвых и плена гиен-оборотней. К нему обращается человек-леопард, который просит найти похищенное дитя. Вокруг ребенка много кровавых тайн. Вместе со Следопытом в путь отправляются великан, ведьма и воительница.





«Песни мертвого сновидца», Томас Лиготти





Американского писателя часто называют преемником Эдгара По и Говарда Лавкрафта. При жизни он признан классиком жанра, при этом автор малоизвестен широкой публике. Возможно, это связано с тем, что он не стремится к популярности и ведет затворнический образ жизни. «Песни» — это сборник рассказов, в которых отчетливо проявляется интерес писателя к душевнобольным людям и психиатрическим больницам. Он считает, что человеческий разум не способен познать мир. Увидеть его в реальном свете могут только безумцы. В рассказах не будет попыток шокировать читателя — вместо этого повествование будет медленно затягивать в экзистенциальный ужас. Обреченность, подавленность, хандра и смирение перед скорбью — составляющие произведений Лиготти.





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