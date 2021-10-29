Топ-5 самых страшных сериалов

Выбираем действительно жуткие сериалы, которые можно посмотреть в Хэллоуин для создания соответствующего настроения. Сильные эмоции гарантированы.





«Кролики», 2002





Хоррор-сериал от Дэвида Линча рассказывает о кроликах, ведущих человекоподобный образ жизни. Они будто заперты в декорациях ситкома. В каждой из восьми серий показана одна из комнат с тремя героями, которые ведут неожиданные разговоры. Все выглядит как человеческая повседневность, пока не начинают появляться ужасные образы.





«Охота на призраков», 2007





Аниме-ужастик от японского режиссера Рютаро Накамура. По сюжету больше десяти лет назад Таро Комори и его сестру похитили. Девочка погибла, а мальчик погрузился на дно собственной души. Со временем его ночные кошмары начинают проникать в реальный мир. Таро объединяется с двумя другими школьники, у которых тоже есть травматичное прошлое. Они исследуют заброшенную больницу, которая скрывает тайну их общей трагедии.





«Малыш Кенкен», 2014–2018





Сюжет французского мини-сериала разворачивается в Булони во время летних каникул. Серия убийств потрясает жителей города, в том числе местного мальчика Кенкена. Этим летом ему и его друзьям предстоит повзрослеть и столкнуться с новыми жизненными поворотами. В первом сезоне режиссер Брюно Дюмон совместил комедию, фарс, детектив, триллер про маньяка и драму взросления. Во втором сезоне добавляется сайфай-мотив. На провинциальный городок с неба начинает капать инопланетная жижа — ни к чему хорошему это не может привести.





«Террор», 2018





Американский историко-приключенческий триллер разворачивается в 1845 году, когда экспедиция под командованием полярного исследователя Джона Франклина отправляется к северному побережью Канады. Экипаж «Террора» и «Эребуса» ищет северо-западный проход из Атлантики в Тихий океан. Через год корабли оказываются запертыми во льдах. История основана на реальных событиях. Второй сезон переносится в конец Второй мировой войны — он не связан с первым повествованием и рассказывает о японском демоне в Америке.



«Дом с прислугой», с 2019 года





Готический хоррор от режиссера М. Найт Шьямалана и сценариста Тони Басгэллопа. В центре повествования — семья Тернеров. Муж работает шеф-поваром, а жена — новостной журналисткой. Некоторое время назад они потеряли трехмесячного ребенка. Мать не может прийти в себя и продолжает нянчить куклу-младенца. Она даже нанимает няню, которая должна присматривать за «ребенком». Девушка обращается с куклой как с живым малышом. Однажды кукла действительно оживает, а няня оказывается не обычной девушкой. В доме начинают происходить странные вещи.





Фото: кадр из сериала «Террор»