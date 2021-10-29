Что читать в Хэллоуин: топ-4 книг о магии и ведьмах

Составляем подборку книг о колдуньях, семейных проклятиях, волшебстве, фэйри и других сверхъестественных силах, которые отлично подойдут для чтения в Хэллоуин.





«Каталог оккультных услуг», Лесли Уолтон





В центре атмосферного янг-эдалта от американской писательницы — старшеклассница Нор Блэкберн. Она хочет жить жизнью обычного подростка, не привлекая особого внимания. Однако у нее есть секрет: она — потомственная ведьма. А ее мать — злая и всесильная колдунья. На туманном острове, где живет Нор, есть книжный магазинчик. В нем девочка находит загадочную книгу «Каталог оккультных услуг», который написала ее пропавшая мать. Нор понимает, что ей придется встретиться со своим самым большим страхом.





«Темная вода», Ханна Кент





Действие романа австралийской писательницы разворачивается в Ирландии начала XIX века. Пока в городах утверждается индустриализация, в деревнях продолжают верить в сверхъестественное. Однажды у Норы Лихи умирает муж, которому жить да жить, и молодая дочь. Внук после смерти матери перестает ходить и разговаривать и превращается в кого-то, мало напоминающего человека. Она понимает, что это дело рук фэйри, которых жители уважительно и с опаской зовут «добрыми соседями». С ними не справится ни лекарь, ни священник. Коварные и наделенные магией фэйри по своему усмотрению выбирают, кому помогать, а кому вредить. Нора обращается за помощью к знахарке Нэнс Роух. Ходят слухи, что она получила дар врачевания от фэйри. Знахарка обещает Норе, что поможет вернуть настоящего внука, а этого отправит в потусторонний мир. Финал будет необычным. Ханна Кент прославилась на весь мир «Вкусом дыма», ставшим бестселлером. Как и в предыдущей книге, в «Темной воде» она обращается к реальным историческим событиям. При написании она использовала материалы судебного процесса, проходившего в ирландском графстве Керри в 1826 году.





«Троллий пик», Уна Харт





В центре повествования — старшеклассница Грейс, у которой пропадает мама. Она исчезает прямо из самолета, находящегося в небе. Никаких объяснений этому нет — одни загадки. У Грейс нет других родственников, но внезапно появляется сестра матери Вивиан. Она готова взять девочку к себе. Грейс переезжает к одноглазой тете в ее полный тайн дом, находящийся в лесу. Вивиан никогда не приглашает гостей и куда-то пропадает по ночам. Грейс готова на все, чтобы найти маму. Но сможет ли она вынести правду о своей семье? Ей предстоит знакомство с необычными созданиями, танцы с троллями, загадки и встреча с древними и опасными силами. Под псевдонимом Уна Харт пишет российская журналистка Анастасия Максимова. У «Тролльего пика» есть продолжение — «Дикая охота».





«Щепотка магии», Мишель Харрисон





Сестры Уиддершинс живут на острове Вороний Камень вместе с другими родственниками заключенных местной тюрьмы. У них есть волшебные предметы: дорожная сумка, зеркальце с русалкой и четыре матрешки. С их помощью они пытаются снять фамильное проклятие. Сестры — 16-летняя Флисс, 13-летняя Бетти и 6-летняя Чарли — хотят победить проклятие, с которым не могут справиться взрослые. Им понадобятся не только смелость и смекалка, но и доверие. Средняя сестра, мечтающая о путешествиях, в канун Хэллоуина отправляется в путь. Ее поступок запускает череду событий — порой опасных, порой удивительных. Девочек ждут путешествия по времени, ведьмы, пираты и другие атрибуты фэнтези. «Щепотка магии» — первая часть трилогии о трех сестрах. Вторая часть называется «Горстка волшебства». При этом первая книга представляет законченную историю.





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