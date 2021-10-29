Ашот Кещан поздравил Катерину Шпицу с днем рождения

Актер кино и телевидения, кинорежиссер, теле- и радиоведущий Ашот Кещян поздравил актрису театра, кино и дубляжа, телеведущую и певицу Катерина Шпица с 36-м днем рождения, сообщает ФАН.

Кещан рассказал о работе с артисткой на съемках проектов «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» и «Старая гвардия. Огненный след». «Очень профессиональный подход к работе. У нее всегда есть свое видение роли. Так часто бывает у актеров. Очень обязательная артистка. К сожалению, у нас было мало времени, мы не успели узнать друг друга лучше», — поведал кинорежиссер.

Он также напомнил об одном любопытном случае, наглядно показавшем самоотдачу Катерины Шпицы. «Там, где можно было избежать помощи дублеров, она всегда все делала сама. Был, например, эпизод с рукопашной [борьбой], прыжками, бросками. Когда мы ради экономии времени отсняли что-то с дублерами, она жаловалась, хотела прыгнуть, подраться», — передает слова артиста ФАН .

Закончил сообщение Кещан пожеланиями в адрес именинницы. «Здоровья! Удачи во всех начинаниях! Творческого роста! У нее такой характер, она дотошно относится ко всем моментам. Внимательно присматривается к малейшим неточностям в сценарии. Это очень ценное качество. Здоровья всем ее близким. Пусть она никогда не останавливается на достигнутом и проживет долгую, счастливую жизнь в это нелегкое с точки зрения здоровья время», — подытожил участник команды КВН Российского университета дружбы народов.

Фото: кадр из фильма «Опережая выстрел»



