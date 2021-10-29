В Красноярске стартовал проект «Музейные маршруты России»

Проектно-аналитическая сессия состоялась 28 октября, сообщили в Минкультуры России.

В рамках цикла выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий проекта «Музейные маршруты России» планируется обеспечить стремительный рост посещаемости музеев, в том числе в «низкий» сезон, а также повысить доходы учреждений, что имеет особое значение в эпоху пандемии, сказала статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова в своем видеообращении.

Манилова отметила значимость «Музейных маршрутов России», а особенно созидательный потенциал данного проекта. В результате должны быть приняты оптимальные и сбалансированные решения в сфере комплексного развития музейной отрасли, пояснила замминистра.

«На слуху должны быть не только топ-10 знаменитых во всем мире федеральных музеев, но и региональные, и даже небольшие муниципальные музеи, которые хранят наше бесценное историко-культурное наследие», — подчеркнула статс-секретарь.