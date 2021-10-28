В Санкт-Петербурге прошли похороны режиссера Александра Рогожкина

Похороны народного артиста России кинорежиссера Александра Рогожкина прошли в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Спасибо тебе, Саша, за мою судьбу, за судьбу моих друзей и коллег. Ты столько сделал для нас!», – сказал народный артист России Семен Стругачев. Он отметил, что при своем огромном таланте Рогожкин был необычайно скромным человеком, который никогда не позволял себе повышать голос на съемках.

Актеры театра «Лицедеи» Леонид Лейкин и Виктор Соловьев вспомнили, какая жизнерадостная творческая атмосфера царила у Рогожкина на съемочной площадке во время работы над сериалом «Железные бабки», в котором они снимались. Родоначальником сериального движения, которое началось уже в новой России, назвал Рогожкина актер Сергей Селин, снимавшийся у мастера в роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей».

По словам киноведа Ольги Шервуд «Ленфильм» всегда был ценен тем, что каждый режиссер его был особенным, и именно потому сложилась студия, что все были разные. Она добавила, что многие ушли недооцененными, и из недооцененных режиссеров Александр Рогожкин был самым гениальным.

Мастер всех киножанров Александр Рогожкин, один из самых почитаемых зрителями мастеров, снял около тридцати картин, многие из которых стали настоящими кинохитами. Его жанровый диапазон простирался от комедии до фантастики и социальной драмы, от притчи до детектива.

Широкое признание получили его социальные ленты «Караул», «Блокпост», «Кукушка». По-настоящему народными стали его комедии «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбаки», «Особенности национальной рыбалки в зимний период».

Когда гражданская панихида и обряд отпевания были закончены, на Богословском кладбище прошли похороны режиссера. На свежую могилу легли венки от Союза кинематографистов России и от студии «Ленфильм».