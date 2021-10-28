Детский театральный фестиваль «Маршак» в Воронеже перенесли из-за COVID-19

Организаторы детского театрального фестиваля «Маршак», который из-за роста заражений коронавирусом не состоялся на осенних каникулах в Воронеже, перенесли его на весенние каникулы с 25 марта по 3 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба фестиваля.

На смотре пройдет 45 показов 20 спектаклей для детей и подростков, участие 19 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска, Канска, Альметьевска, Воронежа и Бухареста. Прежде стало известно, что из-за роста заболеваемости ковидом детский театральный фестиваль «Маршак», который должен был пройти в Воронеже с 23 октября по 8 ноября, перенесли на 2022 год.

Детский театральный фестиваль «Маршак» создан в 2015 году и назван в честь уроженца Воронежа – детского писателя Самуила Маршака, автора популярных детских произведений «Умные вещи», «Где обедал воробей?», «Усатый-полосатый», «В гостях у королевы» и других, а также переводчика произведений Роберта Бернса, Уильяма Шекспира и сказок разных народов. Фестиваль ежегодно проходит в Воронеже в дни осенних каникул, состоит из трех разделов: «Театр для детей» со спектаклями профессиональных театральных коллективов, «Театр, в котором играют дети», а также образовательной части.

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