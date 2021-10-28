Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в онлайн-формате

4 ноября в Московской области в онлайн-формате состоится Всероссийская акция «Ночь искусств», сообщили в региональном минкультуры.

«4 ноября в музеях Московской области пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Как и в прошлом году, все мероприятия состоятся в онлайн-формате. Это будут эксклюзивные программы, подготовленные специально к «Ночи искусств», — сказано в сообщении.

В ходе акции музей «Новый Иерусалим» представит ключевые работы временной выставки «Константин Горбатов. Приближая красоту». Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» проведет онлайн-трансляцию мини-спектаклей Мелиховского театра «Чеховская студия».

Кроме того, зрителей ожидает множество других мероприятий.