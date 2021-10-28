Эрмитаж отложил проведение выставки в Грозном из-за COVID-19

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, дни Эрмитажа в Грозном перенесли с 28 октября на неопределенный срок, сообщает пресс-служба музея.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Дни Эрмитажа в Грозном переносятся. О датах мы сообщим позднее», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что с 27 по 29 октября Эрмитаж впервые представит в Грозном выставку восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведет широкую культурную и образовательную программу. Однако 11 октября в Чечне были введены дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом.

Теперь вход в организации и общественные места возможен только при наличии QR-кода, а также действует масочный режим. Кроме того, в регионе усилены мероприятия по контролю за соблюдением самоизоляции в течение 14 дней со дня установления контакта с заболевшим или получения положительного результата ПЦР-анализа на СОVІD-19.