О чем рассказал фанатам трейлер боевика «Тупик» с Брюсом Уиллисом

Голливудский актер, прославившийся ролями в боевиках, вернулся к любимому жанру в образе отрицательного героя.





В Сети появился трейлер фильма «Тупик», одну из главных ролей в котором исполнил Брюс Уиллис. На этот раз он предстал в образе антагониста — преступника Рона Уитлока, главаря наемников.





В ролике показали, как Уитлок убивает двоих полицейских, которые приходят к нему домой. Он мстит за сына, которого когда-то убили копы. Уитлоку мало этого — он задумывает операцию по отмщению. Он сколачивает банду, вооружает ее и захватывает атомную электростанцию вместе со всеми работниками. Они становятся его заложниками.





Бандитов пытается остановить рейнджер в отставке Мак Карр (Патрик Малдун), которого Уитлок требует поймать. Карр должен спасти сотни людей и не попасться злоумышленникам, которые ни перед чем не остановятся.





Помимо Брюса Уиллиса и Патрика Малдуна («Звездный десант»), в фильме снялись Мэттью Марсден («Обитель зла 3»), Ава Палома («Черный список») и другие. Режиссером боевика стал Джаред Кон («Загробная жизнь мертвецов»). Он же написал сценарий совместно с Кэмом Кэнноном («Крейсер»). Среди продюсеров значатся Кори Лардж и Джонни Месснер.





Фильм «Тупик» выйдет в прокат 3 декабря. Дата российской премьеры пока не названа.





Фото: кадр из трейлера фильма «Тупик»