Таинственное искусство: «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка

Парный портрет кисти нидерландского художника является одним из самых загадочных и сложно интерпретируемых изображений в мировой живописи. Искусствоведы до сих пор спорят о том, кто изображен на картине, и какие смыслы в ней скрыты.





«Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка написан в 1434 году в Брюгге. Полотно относят к Раннему и Северному Возрождению. С первой половины XIX века оно хранится в Лондонской национальной галерее.





Кто и по какому случаю изображен?





Принято считать, что на полотне изображен торговец Джованни ди Николао Арнольфини и его супруга в их доме в Брюгге, который в то время был крупным торговым центром и портом Северной Европы. Но точных сведений нет.





Известно, что Арнольфини были богатой итальянской купеческой семьей, у которой были отделения в Брюгге. В то время во фламандском городе жили не менее пяти представителей фамилии, в том числе два Джованни ди Николао. Считается, что изображен старший из кузенов.





Насчет женщины споров больше. Чаще всего упоминается первая супруга Джованни ди Николао Констанца Трента, либо его вторая жена, имя которой неизвестно. Хотя есть сомнения в том, что вторая супруга вообще существовала.





Не исключено, что портрет сделан в память о единственной жене, которая умерла, — Констанце. Об этом могут говорить не горящая над ней свеча и другие детали. Женщина могла умереть во время работы над картиной. Возможно, она скончалась во время родов, на что указывает лежащий рядом с кроватью ковер. Их стелили в комнатах рожениц, принадлежавших богатым семьям ниже графского титула. Согласно этой версии, картина — посмертный портрет, на котором изображена семейная пара.





По другому мнению, портрет написан по случаю свадьбы. Об этом могут говорить поднятая рука героя, соединение рук пары и свидетели, отражающиеся в зеркале. Есть версия о том, что обеты в то время давали по любому случаю — не только по случаю женитьбы. Она опровергает версию о свадьбе. По другому мнению, изображена не свадьба, а помолвка.





Еще одно предположение гласит, что картина является автопортретом художника и его жены Маргариты ван Эйк. Некоторые исследователи увидели портретное сходство между ней и героиней. Подтвердить эту теорию не удалось.





Зажиточные бюргеры





Многие сходятся в том, что люди на картине выглядят состоятельной бюргерской парой того времени. На это указывают их богатые одеяния и убранство помещения: восточный ковер на полу, люстра, зеркало, апельсины (или яблоки) на столе. При этом обстановка, в которой присутствует кровать, говорит о том, что комната расположена в городских покоях. Изображение деревянных башмаков, предназначенных для ходьбы по грязным улицам, может указывать на то, что мужчина не принадлежит к аристократии. Представители высшего света ездили верхом или передвигались на носилках.





Искусствоведы не исключают, что ван Эйк выдумал интерьер. Об этом говорят искажения и отсутствие камина. Они также считают, что образ героини лишен индивидуальных черт. Возможно, он был собирательным. Впервые в работах ван Эйка изображены его современники в обыденной обстановке в волнительный для них момент. При этом в хрупкости фигур, изящности рук, погруженности героя в себя исследователи видят одухотворенность.





Подпись автора





Особое внимание привлекает подпись, оставленная художником в центре картины, а не внизу полотна. Обычно он подписывал работы «Ян ван Эйк сделал», но портрет подписал «Ян ван Эйк был здесь». В этом видят не просто указание авторства, а подписание некоего документа, свидетельствование. Но это не проливает свет ни на сюжет картины, ни на обстоятельства ее создания.





Остается масса вопросов, которые вызывают споры у исследователей. Почему герои без обуви? Почему над мужчиной горит свеча, а над женщиной — нет? Героиня изображена беременной или одетой по моде своего времени? Что за фигуры отражаются в зеркале? Правда ли, что одна из фигур — это ван Эйк? Почему он оставил необычную подпись? Легендарное полотно хранит свои тайны, которые продолжают будоражить умы.





Фото: Ян ван Эйк, Website of National Gallery, London, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1134308410